Husilerden Suudi Arabistan'a ekonomik abluka hamlesi! Petrol damarları ve kritik tesisler hedefte

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yeni bir boyuta taşınırken, Riyad'daki havalimanı, Aramco bağlantılı tankerler, limanlar, petrol ve doğal gaz hatları ile depolama tesisleri hedef alındı. A Haber'de saldırıların perde arkası masaya yatırılırken, uzmanlar Husilerin yalnızca askeri hedefleri değil, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve lojistik damarlarını da baskı altına almaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, saldırıların Aden merkezli meşru Yemen hükümetine verilen desteği kesmeye yönelik olabileceğini belirtirken, Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat ise ekonomik kapasitenin hedef alınmasının savaşma imkan ve kabiliyetini zayıflatmaya yönelik askeri bir stratejinin parçası olabileceğine dikkat çekti.