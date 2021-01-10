10 Ocak 2021, Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İçişleri Bakanı , Valisi ile Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Toplumsal etkinlikler ve olaylar başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görev yapan polisimize başarılar diliyorum." paylaşımı yaptı.

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