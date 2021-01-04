04 Ocak 2021, Pazartesi
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Diyarbakır Anneleri'ne katılım sürüyor: Bakan Soylu son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı , Anneleri'nin sayısının 184'e yükseldiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Diyarbakır Anneleri'ne katılım sürüyor: Bakan Soylu son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 2021 yılında 184'e çıktığını ifade etti.

184'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri 2021'de de mücadelelerine devam ediyor... 184'üncü aile oldu... Bütün yüreğimiz sizinle" ifadelerini kaydetti.

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