Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 82. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine çıkarma yapıyor. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirvede Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme küresel diplomasinin merkezine yerleşirken; A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı, Türkevi ve BM Genel Merkezi önündeki nefes kesen hareketliliği ve son hazırlıkları canlı yayında aktardı.