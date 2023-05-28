28 Mayıs 2023, Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı.