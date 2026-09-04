Dronlar çatışmanın kaderini değiştirdi! Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya mı sıçrayacak?

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 5. yılına girerken, İHA ve SİHA'ların çatışmalardaki etkin rolü bilinen savaş kurallarını kökünden değiştirdi. Kiev ve Moskova hattında çatışmaların yeniden hız kazanması dünyayı alarma geçirirken, savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali de yeniden gündeme geldi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İHA ve SİHA'ların savaşın seyrini nasıl değiştirdiğine dikkat çekti. Cephede askerlerin kamikaze dronlar nedeniyle mevzilerinde adeta köşeye sıkıştığını belirten Güçlüer, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'ya sıçrama riski bulunduğunu da ifade ederek nükleer silah kullanımı tehlikesinin giderek arttığını vurguladı.