Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol gözaltında! İşte o anlar

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen tahkikat kapsamında, Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol "yalan tanıklık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı görüntüleri ortaya çıkan Demirkol'un daha öncesinde "ihbarı kim yaptı bilmiyorum" demesine rağmen 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı.