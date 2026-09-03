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Silivri açıklarında gemi kazası! ALSU tankeri havadan görüntülendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Silivri açıklarında gemi kazası! ALSU tankeri havadan görüntülendi

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan 90 metre uzunluğundaki ALSU tankeri havadan görüntülendi.

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