Münih'te savunma sanayi devine saldırı girişimi! Berlin'in “hibrit savaş” çıkışı A Haber'de deşifre edildi

Almanya’da Leipzig Havalimanı’na yönelik drone saldırısının ardından bu kez Münih’te Alman teknoloji ve savunma şirketi Rohde & Schwarz’ın merkezinin bulunduğu inşaat alanı hedef alındı. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre saldırganlar bir otomobilden şantiye alanına yanıcı madde içeren iki düzenek attı; düzeneklerden biri alev alırken diğeri patlamadı, olayla bağlantılı olabilecek iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Saldırının sorumlusu henüz açıklanmazken, Almanya’nın Rusya’yı “hibrit savaş” yürütmekle suçladığı bir dönemde savunma sanayisinin de hedef alınması, Berlin’deki güvenlik alarmını daha da yükseltti.