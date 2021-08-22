23 Ağustos 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıkladı: Şu ana kadar 260 milyon TL'nin üzerinde katkı geldi - Video
Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinde şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Selden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt'ta A Haber'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, şu anada kadar başlatılan yardım kampanyasında 260 milyon TL'nin üzerinden bir katkı sağlandığını açıkladı.