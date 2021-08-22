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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıkladı: Şu ana kadar 260 milyon TL'nin üzerinde katkı geldi - Video

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.08.2021 20:58
Güncelleme:22.08.2021 22:34
Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinde şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Selden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt'ta A Haber'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, şu anada kadar başlatılan yardım kampanyasında 260 milyon TL'nin üzerinden bir katkı sağlandığını açıkladı.

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