İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıkladı: Şu ana kadar 260 milyon TL'nin üzerinde katkı geldi - Video

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinde şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Selden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt'ta A Haber'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, şu anada kadar başlatılan yardım kampanyasında 260 milyon TL'nin üzerinden bir katkı sağlandığını açıkladı.

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