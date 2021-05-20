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İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş iddia! İşte HDP'nin Millet İttifakı'ndan istediği bakanlıklar |Video
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında flaş iddialarda bulundu. Bakan Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'ndan istediği bakanlıkları açıkladı. "Mesele sadece bakanlık değil başka işler var" diyen Bakan Soylu, bu bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurnaşkanlığı Yardımcılığı olduğunu altını çizerken Ahmet Davutoğlu'nun da HDP ile ittifak yapmayı çok istediğini ifade etti.