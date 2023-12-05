05 Aralık 2023, Salı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi! 13 bin operasyon....
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan operasyonlarda 502 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya "Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı." ifadelerini kullandı. Son dönemde gündem olan TikTok rezaletine ilişkin de konuşan Bakan Yerlikaya "Tiktok hesaplarını inceliyoruz. Müstehcen paylaşımlara ilişkin 13 kişi tutuklandı" dedi. İşte detaylar....