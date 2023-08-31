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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 4 terör örgütü üyesi teslim oldu

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 11:25
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
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