İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber'de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

İBB'ye bağlı İSPARK iflasın eşiğine geldi. İSPARK 2021'de 21 milyon 724 bin TL zarar etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Haşim İskender, "Burası CHP’nin ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için maalesef yönetim kurulu üyesi sayısı yüksek tutuluyor." dedi.

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