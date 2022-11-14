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İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber'de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

A Haber
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Giriş: 14.11.2022 12:52
İBB'ye bağlı İSPARK iflasın eşiğine geldi. İSPARK 2021'de 21 milyon 724 bin TL zarar etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Haşim İskender, "Burası CHP’nin ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için maalesef yönetim kurulu üyesi sayısı yüksek tutuluyor." dedi.
İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İBB'YE BAĞLI İSPARK İFLASA GİDİYOR!

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