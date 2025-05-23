23 Mayıs 2025, Cuma
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İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Yeni tiraflar gelir mi?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 4. dalgada aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.