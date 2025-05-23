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İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Yeni tiraflar gelir mi?

İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Yeni tiraflar gelir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 09:49
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 4. dalgada aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
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İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Yeni tiraflar gelir mi?
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