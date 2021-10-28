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İBB'nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 28.10.2021 09:46
Güncelleme:28.10.2021 09:49
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini UKOME'ye sunacak. 5 bin yeni taksi teklifi dayatmasını taksiciler nasıl karşılıyor? A Haber muhabiri Cagdaş Evren Şenlik Yenikapı'da eylem yapan taksicilerle birlikte…
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İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
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