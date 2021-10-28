İBB'nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini UKOME'ye sunacak. 5 bin yeni taksi teklifi dayatmasını taksiciler nasıl karşılıyor? A Haber muhabiri Cagdaş Evren Şenlik Yenikapı'da eylem yapan taksicilerle birlikte…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN