28 Ekim 2021, Perşembe
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İBB'nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini UKOME'ye sunacak. 5 bin yeni taksi teklifi dayatmasını taksiciler nasıl karşılıyor? A Haber muhabiri Cagdaş Evren Şenlik Yenikapı'da eylem yapan taksicilerle birlikte…