İBB’nin metro sınavı! Dudullu-Bostancı istasyonu neden tamamlanmadı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği İstanbul’u unuttu ve adeta kaderine terk etti. Metro, metrobüs arızaları, yanan İETT otobüsleri de bunun bir göstergesi. İstanbul Dudullu Bostancı metrosu da hala tamamlanamadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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