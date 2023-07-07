07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB’nin metro sınavı! Dudullu-Bostancı istasyonu neden tamamlanmadı?

İBB’nin metro sınavı! Dudullu-Bostancı istasyonu neden tamamlanmadı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 09:54
Güncelleme:07.07.2023 10:52
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği İstanbul’u unuttu ve adeta kaderine terk etti. Metro, metrobüs arızaları, yanan İETT otobüsleri de bunun bir göstergesi. İstanbul Dudullu Bostancı metrosu da hala tamamlanamadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedelere yeni destek paketi!
Depremzedelere yeni destek paketi!
İBB’nin metro sınavı!
İBB’nin metro sınavı!
Başkan Erdoğan bugün Zelenski ile görüşecek
Başkan Erdoğan bugün Zelenski ile görüşecek
Ersan Şen Sözcü TV’de CHP’yi yerden yere vurdu
Ersan Şen Sözcü TV'de CHP'yi yerden yere vurdu
İmamoğlu’nun İstanbul başarısızlığı!
İmamoğlu'nun İstanbul başarısızlığı!
Vatandaştan İmamoğlu’na şok!
Vatandaştan İmamoğlu'na şok!
Bakan Fidan’dan İsveç’e çağrı
Bakan Fidan'dan İsveç'e çağrı
Emekli maaşlarına iyileştirme
Emekli maaşlarına iyileştirme
Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?
Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
Teşekkür ziyareti! İşte ilk durak
Teşekkür ziyareti! İşte ilk durak
Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a gelecek
Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a gelecek
Daha Fazla Video Göster