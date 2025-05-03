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İBB’deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı

İBB'deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 07:48
Güncelleme:03.05.2025 07:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddiaları güçlendirecek bir kayıt ortaya çıktı. Bakırköy'deki bir alışveriş merkeziyle ilgili ruhsatlandırma çalışmaları sırasında 5 milyon dolar istendiği iddiasının ardından ortaya çıkan ses kaydıyla rüşvet pazarlığı gözler önüne serildi.
İBB’deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı
İBB’deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı
İBB'deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı
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