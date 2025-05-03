İBB’deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddiaları güçlendirecek bir kayıt ortaya çıktı. Bakırköy'deki bir alışveriş merkeziyle ilgili ruhsatlandırma çalışmaları sırasında 5 milyon dolar istendiği iddiasının ardından ortaya çıkan ses kaydıyla rüşvet pazarlığı gözler önüne serildi.