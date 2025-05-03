03 Mayıs 2025, Cumartesi
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İBB'deki rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddiaları güçlendirecek bir kayıt ortaya çıktı. Bakırköy'deki bir alışveriş merkeziyle ilgili ruhsatlandırma çalışmaları sırasında 5 milyon dolar istendiği iddiasının ardından ortaya çıkan ses kaydıyla rüşvet pazarlığı gözler önüne serildi.