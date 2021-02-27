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İBB’de "bankamatik memuru" tartışması! Grevin nedeni bankamatik memurları mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 14:31
Güncelleme:27.02.2021 14:57
İstanbul'da CHP’li başkanların yönettiği belediyelerde çöp sorunu yaşanmaya başladı. Belediyelerde haklarını isteyen işçiler grev yaparken bazı belediye çalışanlarının işe gitmeden maaş aldığı iddia edildi. Peki İBB’nin yüzde 65'i bankamatik memuru mu? CHP’li belediyelerdeki grevin nedeni bankamatik memurları mı? CHP’li hangi belediyelerde bankamatik memurları bulunuyor? A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir değerlendirdi.
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