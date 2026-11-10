İzmir'deki fabrika faciasında soruşturma genişliyor! Gözaltı sayısı 11'e yükseldi, 1 kişi kayıp

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma genişliyor. Olayla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında olduğu belirtilen 1 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ve patlamanın nedeni araştırılıyor. Hayatını kaybedenlerin cenaze hazırlıkları devam ederken, yaralıların sağlık durumları da yakından takip ediliyor. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.