İBB yapamadı! Ulaştırma Bakanlığı’na devretti | A Haber Metrokent-Kayaşehir Metro hattını görüntüledi

CHP’li Özgür Özel katıldığı bir programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski yönetiminin parasızlıktan dolayı yapamadığı metroları, Ekrem İmamoğlu'nun para bularak tamamladığını iddia etti. Ancak ortaya çıkan gerçek, İmamoğlu yönetiminin bütçesi olmadığı için birçok metro hattını Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiğini gösterdi. A Haber ekibi de o projelerden biri olan Metrokent-Kayaşehir metro hattı şantiyesine konuk oldu. İşte dev projedeki çalışmalarda son durum…

Metrokent - Kayaşehir arasında yapılacak metro hattı yaklaşık sekiz aydır Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda ve çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminden devralındığında yüzde yedi oranında tamamlanmış olan hattın şu ana kadar yüzde 35'i bitirildi.

Mevcut haliyle Metrokent'te son bulan metro hattı bu proje tamamlandığında Kayaşehir'in merkezine kadar uzanmış olacak.

Metrokent'teki kavşak noktası ise Kayaşehir halkının İstanbul merkezine rahat ulaşmasını sağlayacak

Milyonlarca insana hizmet verecek olan metro hattında çalışan her emekçinin de bir öyküsü var.

İstanbul'un uç noktalarından birine ulaşacak Kayaşehir metrosunun bu yılın aralık ayında hizmete açılması planlanıyor.





