Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu özel bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

Kuzey Marmara Otoyolu 4 şeritli ve bağlantı yollarıyla 400 km uzunluğunda. TEM'e göre yolu 1,5 saat kısaltıyor. Zamanı kısaltıyor. Şehir içi yol gibi oldu. Trafik yükünü aldı. Yüzde 30-40 seviyelerinde kullanılıyor. Salgın süreci tabii hesapta yoktu. Vatandaşın hareketliliğini kısıtladı.

Maliyeti 8,5 milyar dolar. Zaman-yakıt farkıyla otoyol daha tasarruflu. Yüksek kaliteli bir yol kullanıyorsunuz. Oradaki zaman ve yakıt maliyetini koyunca daha tasarruflu bu yollar.

Kısa sürede ekonomiye kazandırıyoruz. Yap-İşlet-Devret projeleri çok kısa sürede tamamlanıyor. YİD bir finans modeli. Bolu Dağı tüneli Türkiye'nin en önemli projelerinden biri. Daha hızlı tamamlanıyor. Toplam bütçemizin yüzde 18'i sadece YİD şeklinde yapıldı.

Garanti verilmezse yatırımcı kredi bulamaz. Yatırım zaten yapamaz. YİD çok kısa sürede bittiğinden önemli. Ve onun geri dönüşü oluyor. YİD projelerinin işletme süreleri var. Yavuz Sultan Selim 2027'de tamamen devlete geçmiş oluyor. İşletmeci işletim ve bakımını yapıyor. 2027'de devlete geçince bir daha fiyatlar değerlendirilir.

Koronavirüsle hava yolunda yüzde 20 ve otoyolda yüzde 50 seviyesine trafik düştü.

BU YIL 3 METRO HATTI AÇILACAK

91 km metro hattımız var. Gayrettepe'den havalimanına olan kısmı yıl sonu açılışını yapacağız. Halkalı'yı ise 2022 sonunda tamamlamış olacağız. Bu Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Saatlik 120 km hıza erişecek.

10 tane tünel açma makinesi kullandık. Gayrettepe'den Havalimanına giden birisi 30 dakikada yolculuk yapacak. Gebze'den binen Halkalı'ya ulaşıp oradan havalimanına oradan Gayrettepe'ye ulaşacak. Bu yıl 3 metro hattı açılacak.

Gayrettepe, Başakşehir Hastanesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı projeleri bu yıl tamamlanacak.

Çanakkale Köprüsü seneye hazır. 18 Mart 2022'de tamamlanması planlanıyor.