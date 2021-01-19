Son dakika: Ankara'ya metro müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanmış olacak." dedi.
GÜNDEM İHA
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TÜNEL KAZILARI BAŞLIYOR
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlanmış olacak." dedi.
TWITTER'DAN DA DUYURMUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından Ankara'da yeni bir metro projesine yarın başlanacağını açıkladı.
TÜNEL KAZILARI BAŞLIYOR
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Şehir içi hareketliliğin konforlu, hızlı ve ekonomik hale gelmesi için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu Kızılay'a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.