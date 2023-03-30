İBB vazgeçti bakanlık tamamladı! Başakşehir-Kayaşehir metro hattı görüntülendi.

CHP'li İBB yönetimi tarafından yapılmaktan vazgeçildiği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro hatlarından biri olan Başakşehir-Kayaşehir Metro hattında sona gelindi. Önümüzdeki günlerde vatandaşın hizmetine sunulması beklenen metro hattı görüntülendi..

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