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İBB soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı

İBB soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 13:54
İBB yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'na ait iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda paranın görüntüsü ortaya çıktı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İBB soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber’de anlattı
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