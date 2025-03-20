İBB soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı

İBB yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'na ait iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda paranın görüntüsü ortaya çıktı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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