İBB soruşturmasında yeni ses kaydı: "Gelmeyen işin ödemesini yaptım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Son olarak 4. dalga operasyonuyla gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Kayıttaki kişi, hiç yapılmayan bir işin ödemesinin yapıldığını açıkça itiraf ederken, bu işlemin İhale Kanunu’na aykırı olduğunu da söylüyor. Aynı ses, 26 milyon liralık bir zimmetin varlığından da söz ediyor. Soruşturma kapsamında ses kaydının doğruluğu mercek altına alındı.

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