İBB Meclis’nde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Osmanlı’ya kin kustu! Sultan Vahdettin'e “hain” dedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı hazımsızlığı sonrası Sultan Vahdettin'i hedef alması ve "hain" ifadesini kullanması büyük tepki çekti. Bu sözlerin sıcaklığı sürerken bir skandal açıklama da CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. Balyalı, Soyer'in izinden giderek benzer sözler sarf etti. Bu açıklamaya AK Parti'den tepki gecikmedi. İşte detaylar...

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı devam ediyor. CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan sözleri sonrası Osmanlı Sultanı Vahdettin'e kin kusması ve "hain" yaftasını kullanması bardağı taşıran son damla oldu.

CHP'DE OSMANLI DÜŞMANLIĞI ZİRVE YAPTI

Yaşanan bu yeni skandal sonrası tartışma İBB Meclis'ine sıçradı.

İBB Meclisi'nde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi Osmanlı Sultanı Vahdettin'e "hain" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BALYALI SULTAN VAHDETTİN'E "HAİN" DEDİ!

Sultan Vahdettin'in kendisini İngiliz'e teslim ettiğini öne süren Tarık Balyalı, Osmanlı sultanını bu ülkeden kaçmakla Milli Mücadele'nin karşısında durmakla suçladı.

"CHP ZİHNİYETİ: OSMANLI DÜŞMANLIĞI DEMEKTİR!"

İBB'de yaşanan bu provokasyon sonrası olayın videosu AK Partili İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi, İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun tarafından servis edildi.

Onur Uygun "CHP zihniyeti demek; İslam düşmanlığı demektir. Osmanlı düşmanlığı demektir. Nefretleri hiçbir zaman bitmeyecek." sözleriyle sert bir dille eleştirdi.

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in sözlerine yanıt verdiği anlarda Sultan Vahdettin'i "Hain" olarak tanımladı.

VAHDETTİN İHANET ETSEYDİ İŞGALCİLER ONU VARLIĞA BOĞMAZ MIYDI?

"Son padişahımız Sultan Vahdettin ne bir hain ne de bir kahramandı, 1. Dünya Savaşı sonrası içinde bulunulan olumsuz koşullarda başarılı işler gerçekleştiremedi. İmkan ve zemin dahilinde kendince faydalı gördüğü politikaları benimsedi ve uygulamaya koydu. Bunlardan en önemlisi de aynı zamanda yaveri olan Osmanlı Subayı Mustafa Kemal'i geniş yetkilerle Anadolu'ya yollamaktır. Çevresinde tecrübeli askerlerin ve devlet adamlarının azlığı, bilgi ve birikiminin eksikliği, doğru kararlar alamamasına sebep olmuş olabilir. Ancak bu durum O'nu hainlikle suçlamanıza gerekçe olamaz.

Sizin haddinizi aşarak hain ilan ettiğiniz Sultan Vahdettin, İtalya'da geçirdiği fakr-u zaruret içindeki hayattan sonra 1926 yılında San Remo'da

vefat ettiği zaman, borçlarından dolayı alacaklıları tabutuna haciz koymuştu. Kızı Sabiha Sultan borçlarına karşılık gelen parayı bin bir güçlükle temin etmiş, ilaçlanmış cesedi ancak ondan sonra kızına teslim edilmiştir. Ardından da Şam'a nakledilerek Yavuz Sultan Selim Cami avlusuna defnedilmiştir. Eğer sultan Vahdettin halkına ihanet etseydi, işgalciler onu varlığa boğmazlar mıydı?"

İŞTE TUNÇ SOYER'İN O SÖZLERİ:

HAİN VAHDETTİN VATANI TERK ETTİ

Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti.

BAŞKA BİR TARİH YAZMAYA KALKABİLİRSİNİZ

Başka bir tarih yazmaya kalkılabilir onu kahraman olarak göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. Çanakkale Geçilmez denilen yerden geçildi hem de kurşun sıkılmadan geçildi. Ne oldu o şehitlerin hatırası? Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Sevr'i imzaladılar.

OSMANLI'YA DA HAKARET ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulundu.

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler.

MİLLETİ ATEŞE ATTILAR

Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.