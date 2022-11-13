14 Kasım 2022, Pazartesi
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İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan Anıtkabir’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, geçtiğimiz 10 Kasım günü Anıtkabir’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Tepkilerin hedefi olan Özkan attığı tweeti silerken, yeni bir paylaşım yaparak videoda “Seni çok seviyoruz” dediği açıkça belli olan vatandaşın “köpeğin oluruz” dediğini iddia etti.