İBB işçilerinin direnişi 34. gününde | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan yüzlerce işçi, bir mesajla işlerinden oldular. İşçiler günlerdir işlerini geri alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin eylemi 34. Gününde. AHaber muhabiri bir mesajla işten çıkarılan işçilere mikrofon uzattı. Mağdur işçilerin söyledikleri görenlerin yüreklerini yaktı.