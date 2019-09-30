30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.09.2019

İBB işçilerinin direnişi 34. gününde | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan yüzlerce işçi, bir mesajla işlerinden oldular. İşçiler günlerdir işlerini geri alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin eylemi 34. Gününde. AHaber muhabiri bir mesajla işten çıkarılan işçilere mikrofon uzattı. Mağdur işçilerin söyledikleri görenlerin yüreklerini yaktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB işçilerinin direnişi 34. gününde
İBB işçilerinin direnişi 34. gününde
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Ankara Mamak’ta feci kaza!
Ankara Mamak’ta feci kaza!
Son dakika: Ankara Mamak’ta halk otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika: Ankara Mamak’ta halk otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video
Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama
Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama
İstanbul'da tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu
İstanbul'da tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu
THY görevlisi depremde yolcuyu böyle korudu...
THY görevlisi depremde yolcuyu böyle korudu...
AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklama
AK Parti'den yeni yargı paketiyle ilgili açıklama
CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
CHP’li İmamoğlu’na bir şok daha!
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Hava sahamızı ihlal eden İHA kimin?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Konut kredileri nasıl yapılandırılacak?
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Daha Fazla Video Göster