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Türkiye'den döndü Suriye'nin küçük rehberi oldu! 11 yaşındaki Cihan milyonlara ulaştı
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Türkiye'den döndü Suriye'nin küçük rehberi oldu! 11 yaşındaki Cihan milyonlara ulaştı

Türkiye'den yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle birlikte memleketi Suriye'ye dönen 11 yaşındaki Cihan Salih, Şam ve Halep sokaklarını karış karış gezerek çektiği Türkçe tanıtım videolarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Küçük yaşına rağmen üstlendiği gönüllü rehberlikle Suriye'nin tarihi dokusunu anlatan minik Cihan'ın paylaşımları, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Türkiye'den döndü Suriye'nin küçük rehberi oldu! 11 yaşındaki Cihan milyonlara ulaştı

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