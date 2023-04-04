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İBB bıraktı Ulaştırma Bakanlığı tamamladı! Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılış için gün sayıyor | Bakan Karaismailoğlu A Haber'e konuştu

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 12:59
İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Hattın açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e konuştu.
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