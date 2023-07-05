İBB Başkanı İmamoğlu’ndan değişim hamlesi! “İktidar için değişim” sitesi açıldı

CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadele platformu olarak kurulan 'İktidar için değişim' adlı internet sitesini yayına aldı. Sitede 'değişim manifestosu' da yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN