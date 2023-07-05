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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan değişim hamlesi! “İktidar için değişim” sitesi açıldı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 08:32
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadele platformu olarak kurulan 'İktidar için değişim' adlı internet sitesini yayına aldı. Sitede 'değişim manifestosu' da yer alıyor.
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