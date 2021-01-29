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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" demişti...

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Giriş: 29.01.2021 08:55
Güncelleme:29.01.2021 09:06
Son dakika haberine göre; Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadrolaşma planı gün yüzüne çıktı. İBB'deki kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret şehre değer katacak. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızla çok güzel işler yapacağız." sözleri tekrar gündeme geldi.
İmamoğlu Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz demişti...
İmamoğlu "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" demişti...
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