İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz" demişti...

Son dakika haberine göre; Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadrolaşma planı gün yüzüne çıktı. İBB'deki kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu "Liyakatten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu cesaret şehre değer katacak. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızla çok güzel işler yapacağız." sözleri tekrar gündeme geldi.