16 Aralık 2021, Perşembe
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İBB AK Parti projesini sahiplendi! Ümraniye’deki otoparkta İBB’nin algı çalışması
İstanbul Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda inşasına eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş döneminde başlanan otoparkı, CHP’li yeni yönetim kendi projeleriymiş gibi sahiplendi. AK Parti'li yönetim zamanında yüzde 70'i tamamlanan otoparkın geri kalan kısmını iki buçuk yılda tamamlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Söz verdiğimiz tarihte bitirdik" dedi.