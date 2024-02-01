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İBB AK Parti Başkan Adayı Kurum: "Üretimi nitelikli olarak gerçekleştirmek İstanbul’daki hedeflerimiz arasında"

İHA
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Giriş: 01.02.2024 20:42
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Güngören'de çarşı esnaflarını ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaret sırasında Kurum’a Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve beraberindeki heyet eşlik etti. Kurum, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kurum yanına gelen vatandaşlarla el sıkışıp sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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