Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş İsrail soykırımını A Haber'e anlattı! 9 yaşındaki Ömer'in Başkan Erdoğan sevgisi

Katil İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da katliam yaparken, hastane cami ve okulları da yerle bir ediyor. Özellikle camiler kasıtlı olarak hedef alınıyor. Lübnan'da Hz. Yusuf Camii İmamı Ahmet Tahiş, İsrail vahşetini A Haber'e anlattı. Türkiye'ye zulmün karşısında durduğu için teşekkür etti. İmamın oğlu Ömer de Başkan Erdoğan ile tanışmayı çok istiyor.

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