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Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş İsrail soykırımını A Haber'e anlattı! 9 yaşındaki Ömer'in Başkan Erdoğan sevgisi

Hz. Yusuf Cami İmamı Ahmet Tahiş İsrail soykırımını A Haber'e anlattı! 9 yaşındaki Ömer'in Başkan Erdoğan sevgisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 16:17
Katil İsrail, Gazze'de ve Lübnan'da katliam yaparken, hastane cami ve okulları da yerle bir ediyor. Özellikle camiler kasıtlı olarak hedef alınıyor. Lübnan'da Hz. Yusuf Camii İmamı Ahmet Tahiş, İsrail vahşetini A Haber'e anlattı. Türkiye'ye zulmün karşısında durduğu için teşekkür etti. İmamın oğlu Ömer de Başkan Erdoğan ile tanışmayı çok istiyor.
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