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Hüseyin Yayman A Haber’de

Hüseyin Yayman A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 14:47
Güncelleme:25.03.2025 14:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yayman, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına yönelik, "Şikayette bulunan CHP'li olayın AK Parti ile alakası yok." dedi. Özgür Özel'in skandal sokak ve boykot çağrısına tepki gösteren Yayman, "Kitleyi tahrik eden Özgür Özel, Türk ürünlerini boykota çağırması doktor konusu." ifadelerini kullandı.
Hüseyin Yayman A Haber’de
Hüseyin Yayman A Haber’de
Hüseyin Yayman A Haber'de
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