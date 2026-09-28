HÜRKUŞ-2, TSK envanterine girmek için 300 sortiyle göreve hazırlandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2'nin ilk kabul faaliyeti, 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştiriliyor. Geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında yaklaşık 300 sorti yapan HÜRKUŞ-2, pilot ve bakım ekiplerine yönelik eğitimlerin tamamlanmasının ardından kabul aşamasına ulaştı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Barış Yar, TUSAŞ tesislerinden HÜRKUŞ-2'nin teknik özelliklerini ve envantere giriş sürecindeki son durumu aktardı.