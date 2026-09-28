Ordu Altınordu'da tarih ve lezzet turu: Rüsumat'tan Boztepe'ye uzanan rota

Karadeniz'in önemli şehirlerinden Ordu'nun Altınordu ilçesi, tarihi mirası, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine farklı bir rota sunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip Rüsumat No 4'ün destansı hikayesinden, dededen toruna aktarılan cevizli helvaya ve Boztepe'ye uzanan teleferik yolculuğuna kadar ilçenin öne çıkan noktaları A Haber ekranlarına taşındı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, Altınordu'nun tarihini, lezzetlerini ve turizm rotalarını görüntüledi.