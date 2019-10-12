BİZE ULAŞIN
12.10.2019
Hükümetten PKK/YPG'nin sivilleri hedef almasıyla ilgili yeni açıklama
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Nusaybin'e PKK/PYD'li teröristler tarafından havan topu ile saldırı gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de incelemelerde bulundu. Bölgede açıklama yapan Soylu, "Mardin'e 300'e yakın havan düştü." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.