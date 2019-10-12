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12.10.2019

Hükümetten PKK/YPG'nin sivilleri hedef almasıyla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Nusaybin'e PKK/PYD'li teröristler tarafından havan topu ile saldırı gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de incelemelerde bulundu. Bölgede açıklama yapan Soylu, "Mardin'e 300'e yakın havan düştü." dedi.

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