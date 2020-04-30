Hukukçulardan Ankara Barosu’na suç duyurusu

Son dakika haberi... Malatya’da Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, Ankara Barosu hakkında Diyanet İşleri Başkanı hakkında yaptığı açıklama nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesi Malatya Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapan Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karabay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesinde yaptığı konuşmayı anımsatarak, "İslam'ın haram kıldığı, kadın kadına, erkek erkeğe ilişkinin nesli bozduğu gerçeği İslam'ın yasakladığı zinadan insanların uzak durması çağrısını belirtmiştir. Hukukçu olduklarını iddia eden Ankara Barosu, İzmir Barosu ve yıllardır PKK'yı öven açıklamaları ile tanıdığımız İnsan Hakları Derneği halkın bir kesiminin benimsediği değerleri aşağılama suçunu işlemişlerdir. Hukukçular Derneği olarak ta bu baroların ve derneklerin işlediği bu suç için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Erbaş'ın hutbede söylediği açıklamaları da anımsatan Karabay, Ali Erbaş'ın açıklamasında, zinanın, lutiliğin haram olduğu söyleniyor. Bu ifadelerin 'nefret açıklaması' olduğunu iddia eden Ankara ve İzmir Baroları ise, Ali Erbaş'ın 'Sesi çağlar öncesinden gelen bu ses' diyerek İslam'a inanan 1,5 milyar insana, nefret dili ile hitap ederek hakaret etmişlerdir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bunları kınamıştır" ifadelerine yer verdi.

Karabay, "Covit-19 salgını nedeniyle avukatların sağlık kaygılarının yanında ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya kaldığı bu süreçte avukatların sorunlarını çözmek adına kurulan bu baroların, "Çağlar öncesi ile kastı Müslümanın inandığı Hz. Muhammed (SAV) değil de nedir" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşcinsellikle mücadele çağrısına İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ve Ankara Barosu'nun suç duyurusunda bulunmasının da düşündürücü olduğunu dile getiren Karabay, "Türkiye, eşcinselliğe özendiren ve AB fonları doğrultusunda yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesinden derhal çıkmalı ve cinsiyet eşitliği gibi sinsi projeleri vakit geç olmadan kaldırmalıdır. Hukukçular Derneği olarak nereden gelirse gelsin aile yapımızı bozan eylemlerin karşısındayız. Kadim bir geçmişi olan aile yapımızı yıkmaya yönelik olan bu tür eylemlere izin vermeyeceğimizi, ecdadımız Osmanlı aile yapısını millet olarak hayatımıza örnek olarak almamız gerektiğini, aile yapımızı yıkan tüm sapık eylemlere kim yaparsa yapsın karşı olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan açıklama sonrası avukatlar adliyeye girerek Ankara Barosu yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.