30 Mayıs 2023, Salı
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Hukukçu Ersan Şen'den CHP kanalı Sözcü'de Kemal Kılıçdaroğlu ağır bombardıman! "Meclis gitti! Cumhurbaşkanlığı gitti…”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs seçim zaferi ile 85 milyon tüm Türkiye kazandı. Ancak yenilgi üstüne yenilgi alan CHP’nin kumpasçı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa etmemesi sebebiyle hem parti içinden hem de halktan büyük tepki geldi. Kılıçdaroğlu’nun pervasız duruşu CHP kanalı Sözcü'de ele alındı. Canlı yayına katılan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğan'ın galibiyetini gölgelemek isteyen gazeteci İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklı'yı ağır eleştirdi. Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin! Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya" ifadelerine yer verdi.