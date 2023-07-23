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HÜDA-PAR’a kanlı saldırı! Olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 23.07.2023 09:22
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen İl Sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.
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