23 Temmuz 2023, Pazar
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HÜDA-PAR’a kanlı saldırı! Olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen İl Sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.