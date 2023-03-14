HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan A Haber’de açıklamalar: Başkan Erdoğan’ı desteklemeye mecburuz

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek olan HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta. Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz." dedi. "Ümmetin ve milletin çıkarları var" diyen Yapıcıoğlu, "Başkan Erdoğan’ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi." mesajını verdi. Öte yandan Millet İttifakı içinde yer alan partilerle de görüştüklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Dün bizimle görüşenler bugün başka şeyler söylüyorlar. (6'lı koalisyon) Bu ittifaklar tutmayacak, amaçlarına ulaşamayacaklar." cümlesini kurdu. Yapıcıoğlu’nun konuşmasında çarpıcı olan bir diğer nokta ise, "(FETÖ, PKK) Millet düşmanları bize saldırdıysa biz doğru yoldayız demektir." şeklinde oldu.