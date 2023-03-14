15 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan A Haber’de açıklamalar: Başkan Erdoğan’ı desteklemeye mecburuz
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek olan HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı. Yapıcıoğlu, "Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta. Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz." dedi. "Ümmetin ve milletin çıkarları var" diyen Yapıcıoğlu, "Başkan Erdoğan’ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi." mesajını verdi. Öte yandan Millet İttifakı içinde yer alan partilerle de görüştüklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Dün bizimle görüşenler bugün başka şeyler söylüyorlar. (6'lı koalisyon) Bu ittifaklar tutmayacak, amaçlarına ulaşamayacaklar." cümlesini kurdu. Yapıcıoğlu’nun konuşmasında çarpıcı olan bir diğer nokta ise, "(FETÖ, PKK) Millet düşmanları bize saldırdıysa biz doğru yoldayız demektir." şeklinde oldu.