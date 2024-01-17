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HSK, Yargıtay’a 4 yeni üye seçti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni üyelere tebrik

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 16:32
Hakimler Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yargıtay üyeliğine seçilen 4 isim arasında Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz da yer aldı.
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