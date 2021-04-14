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Hollandalı siyasetçi ırkçı Geert Wilders'dan küstah Ramazan paylaşımı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

A Haber
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Giriş: 14.04.2021 08:56
Hollandalı ırkçı vekil Geert Wilders'in sosyal medyadan yaptığı skandal ramazan paylaşımına Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "bir faşist dışında kim barış dini İslam'a saldırmaya cesaret edebilir?" diye sordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. insanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadesini kullandı.
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