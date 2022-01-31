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Hollanda fişini çekecekti! Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 31.01.2022 08:02
Son dakika haberine göre: Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede komaya girdi. Doktorlar, 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dedi. Gözü yaşlı baba, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara Şahin tedavisi için sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilerek Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı.
Dilara Şahin Türkiye’ye getirildi
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