Hollanda fişini çekecekti! Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre: Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede komaya girdi. Doktorlar, 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dedi. Gözü yaşlı baba, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara Şahin tedavisi için sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilerek Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı.