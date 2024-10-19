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Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Demir Kubbe çaresiz…

Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Demir Kubbe çaresiz…

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:20
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden sonra savaşta yeni aşama savaşı veren Hizbullah sabah saatlerinde katil Netanyahu’nun evini hedef aldı ardından Hayfa’ya füze yağmuru başlattı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu anlattı.
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