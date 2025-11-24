Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...
Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü yeniden asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Masada farklı artış senaryoları konuşulurken, 2026 için öne çıkan zam oranları ve olası hesaplamalar da netleşmeye başladı. Kamuoyunda merakla takip edilen yeni dönem asgari ücretiyle ilgili beklentiler, tahminler ve tüm ayrıntılar gündemde yerini koruyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:16