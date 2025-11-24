Viral Galeri Viral Liste Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...

Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü yeniden asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Masada farklı artış senaryoları konuşulurken, 2026 için öne çıkan zam oranları ve olası hesaplamalar da netleşmeye başladı. Kamuoyunda merakla takip edilen yeni dönem asgari ücretiyle ilgili beklentiler, tahminler ve tüm ayrıntılar gündemde yerini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:16
Asgari ücrette yeni rakamın belli olacağı ocak ayı yaklaşırken gözler aralık ayının ilk haftasında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren süreçte komisyon, bu yıl da masaya yoğun bir gündemle oturacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
ASGARİ ÜCRETİN TANIMI

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, asgari ücret işçilere yaptıkları iş karşılığında ödenmesi gereken en düşük gelir seviyesini ifade ediyor. Brüt tutardan SGK işçi primi ve işsizlik sigortası primi gibi zorunlu kesintiler çıkarıldığında çalışanın eline geçen net ücret oluşuyor. Gelir ve damga vergisinin 2022'den bu yana kaldırılması, net tutarı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

KOMİSYONUN YAPISI VE BELİRLEME SÜRECİ

Asgari ücreti belirleme görevi, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin bulunduğu 15 kişilik komisyona ait. Toplantı sürecinde hükümet tarafı hakem rolü üstleniyor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor ve nihai sonuca ulaşılıncaya kadar üç ya da dört oturum gerçekleştiriliyor.

MEVCUT RAKAMLAR VE İŞVERENE YANSIYAN MALİYET

2025 için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak açıklanan asgari ücretin işverene toplam maliyeti, SGK ve işsizlik sigortası primleriyle birlikte 30.621 TL'ye kadar çıkıyor.

Öte yandan hükümetin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği 2025'te aylık 1.000 TL artırılırken, yılın ilk sekiz ayında 1,5 milyon işletmeye toplam 41,6 milyar TL destek verildi.

