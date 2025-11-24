Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...

ASGARİ ÜCRETİN TANIMI

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, asgari ücret işçilere yaptıkları iş karşılığında ödenmesi gereken en düşük gelir seviyesini ifade ediyor. Brüt tutardan SGK işçi primi ve işsizlik sigortası primi gibi zorunlu kesintiler çıkarıldığında çalışanın eline geçen net ücret oluşuyor. Gelir ve damga vergisinin 2022'den bu yana kaldırılması, net tutarı artıran unsurlar arasında yer alıyor.