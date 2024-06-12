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Hizbullah İsrail'i vuruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 11:38
Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik 8 Ekim 2023'ten bu yana en yoğun füze saldırılardan birini başlattığı belirtildi.
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